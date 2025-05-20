昨年6月から卵巣がん治療と療養のために歌手活動を休止し、今年3月に復帰した市川由紀乃（49）が19日、故郷の埼玉・サンシティ越谷市民ホールで、復帰後初の単独コンサートを開催した。昨年5月27日以来のソロ公演。「皆さんの励ましのおかげで、単独コンサートができるまで元気になりました。今日は『市川由紀乃に会えて良かった』と言ってもらえるコンサートにしたい」と約1600人に力強く呼びかけた。医者嫌いの市川に通院を強く