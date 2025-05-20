巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が１９日、「４番１号」に意欲を示した。岡本の離脱後は３人が４番を務めたが、１０試合でノーアーチ。２試合連続３出塁と好調の第９３代４番打者は「状態は非常にいい」と、待望の一発に自信を見せた。今年チームは甲子園で３戦してまだ一発がなく、特に左打者に出れば２３年９月に大城卓三捕手（３２）が放って以来となる。自慢のパワーで、４番の重圧と鬼門を打ち破る。気合に満ちた