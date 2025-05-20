菅沼菜々が明かした裏話に反響続々女子ゴルフの国内女子ツアー・Sky RKBレディスクラシックは18日、福岡雷山GC（6489ヤード、パー72）で最終日が行われ、終盤に怒涛の追い上げを見せた神谷そら（郵船ロジスティクス）の今季初優勝で幕を閉じた。終了後、盟友の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が公開した秘話の反響が拡大。ファンから「そんな話をしていたんだな〜」「泣ける」といったコメントが寄せられている。小祝さ