◇東京六大学春季リーグ戦第6週慶大6―4法大（2025年5月19日神宮）慶大のプロ注目右腕・外丸が7回8安打3失点で現役選手単独トップとなるリーグ通算18勝目をマークした。2点リードで迎えた7回に一挙3点を失って逆転を許すも、直後の8回に5番・今泉が左翼ポールを直撃する今季2号の決勝3ランで逆転に成功。「外丸がずっと頑張って投げていたので報いたかった」と一振りで勝利を届けた。▼法大大島公一監督（外丸にリーグ