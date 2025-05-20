巨人の新外国人、トレイ・キャベッジ外野手（28）がスポニチ本紙のインタビューに応じた。オープン戦では結果が出なかったが、開幕戦に来日1号を放つと2戦連発と好発進。左手親指の負傷で一時離脱したが、来日1年目から33試合で打率・277、6本塁打、15打点とけん引。負傷離脱の岡本和真内野手（28）に代わって第93代4番も務めた助っ人の素顔に迫った。（聞き手・青森正宣）――ここまでの成績をどう捉えているか。「ようや