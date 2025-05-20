巨人・戸郷が20日の阪神戦（甲子園）で今季初勝利を目指して先発する。川崎市のジャイアンツ球場でキャッチボールやダッシュで最終調整し「勝ちも欲しいですけど、まずはチームが勝てるように」と意気込みを語った。5回8安打4失点だった前回13日の広島戦後には、阿部監督の助言もあり、握りの幅を狭くしたフォークに挑戦しており、「速いフォークというか、試合の中でどういう変化をするのかは凄い楽しみ」と手応えも口にし