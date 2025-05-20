7人組グループ・Travis Japanの松田元太が主演するフジテレビ系連続ドラマ『人事の人見』（毎週火曜後9：00）第7話（20日放送）ゲストとして、俳優・長谷川純が出演することがわかった。長谷川の同局制作の連続ドラマへの出演は火9ドラマ枠『泣かないと決めた日』（2010年）以来、15年ぶり。また、主演の松田とは、Travis Japanが主演を務めた舞台『虎者 NINJAPAN 2021』以来、4年ぶりとなる。【写真】『人事の人見』で前田敦