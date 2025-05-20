関西テレビ（カンテレ＝大阪市）は19日、取締役会を開き、代表取締役会長に尾谷牧夫氏（67）、代表取締役社長に岡宏幸氏（56）とする役員候補者を内定したと発表した。6月19日の株主総会ではかり、正式決定する。同局では、4月に大多亮氏が社長職を辞任し、現会長の福井澄郎氏が社長を兼務。岡氏はフジテレビが発表した取締役候補に入っている。また、取締役には、フジテレビ代表取締役社長の清水賢治氏らも名を連ねている。