【Weekly Data展望】ヤクルト一筋13年の石山が今季は守護神に返り咲き、ここまでセ4位の9セーブをマーク。4年ぶりのシーズン2桁セーブにあと1としただけでなく、通算セーブも99となり、記念の100セーブに王手をかけた。達成すると、17日広島戦の岩崎（神）に次ぎプロ野球38人目。チームでは現監督の高津臣吾（286セーブ）、林昌勇（128セーブ）に次ぎ3人目になる。石山は現在36歳8カ月で、プロ入り以来の登板数は542試合。