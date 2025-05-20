オリックス・九里亜蓮投手（３３）が１９日、大阪・舞洲での投手練習に参加。移籍後初対決となる２０日のロッテ戦（京セラ）先発に向けて意気込みを語った。「キャッチャーと試合中も話をし、打者の反応を見ながら投げていければ」。開幕から無傷の４連勝をマークしながらも、前回１３日の日本ハム戦（エスコン）では７回途中６失点。無念の今季初黒星を喫したが、「またしっかりしたピッチングができるよう（調整を）やってき