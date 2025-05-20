「東京六大学野球、早大１−０明大」（１９日、神宮球場）２回戦２試合が行われ、今秋ドラフト候補の早大・伊藤樹投手（４年・仙台育英）が無安打無得点試合を達成した。２０１６年秋に慶大の加藤拓也投手が東大戦で記録して以来、史上２５人目（通算２６度目）。明大がノーヒットノーランを許すのは史上初だった。早大は１−０でサヨナラ勝ちして１勝１敗とし、慶大は法大を破って１勝１分けとした。劇的なサヨナラ勝ちで、