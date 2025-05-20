バレーボールＳＶリーグ男子の大阪Ｂが１９日、大阪府枚方市のホーム会場であるパナソニックアリーナでファン感謝デーを行い、イベント後に取材に応じた日本代表オポジットの西田有志（２５）が、６月のネーションズリーグでの代表活動について言及した。西田は昨夏のパリ五輪後に日本代表活動の休養を宣言。今年４月に発表された日本代表には登録されていたが、「多分あまり行かない」と、改めて休養の意思を示した。代表登