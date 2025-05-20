海老名市役所（資料写真）海老名市は、職員対象のカスタマーハラスメント（カスハラ）に関するアンケートを実施し、結果を公表した。回答した職員のうち２２・１％が、調査対象期間（昨年２月１日〜同１１月３０日）に「カスハラを受けたと感じたことがある」と回答。市は結果を受け、本年度中に対応指針を取りまとめる考え。調査は昨年１２月１９日〜今年１月１０日に、職員８９８人を対象に実施。回答した５５６人のうち１２