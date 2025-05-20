このお話は、作者・ねこじまいもみ(@kuro_neko_jima)さんが、高校生のころに出会った憧れの美容師に恋をし、たくさん傷つき振り回されながら過ごした日々を赤裸々に描いています。この漫画の主人公・いもみさんは当時高校生。ある日、カットモデルをきっかけに美容師・遊人と付き合い始めますが、彼はモテる人で…。『モテすぎカリスマ美容師がマジでやばすぎた話』第20話をごらんください。 ©kuro_neko_jima