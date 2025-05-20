2歳女王アルマヴェローチェはぶっつけ本番で挑んだ前走の桜花賞が中団から上がり3F最速の脚で首差2着。柴原助手は「負けはしたがレース自体は言うことがなかった。改めて走ると思った」と評価する。1週前追いはCWコースでしっかり負荷をかけ、6F82秒4〜1F11秒2と抜群の伸び。「前回は成長分にしても少し重かった（2走前から12キロ増の496キロ）。一度、使って上向いている。良馬場で走らせたい」と意気込んだ。