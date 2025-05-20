桜花賞馬エンブロイダリーは23年リバティアイランド以来2年ぶり、史上18頭目の牝馬クラシック2冠を狙う。距離は1800メートルまでしか経験がないが、「スピードと総合力で通用すると思う」と森一師。初の2400メートルにも不安はない。「（15日の1週前追いは）しっかり負荷をかけた。いい時計で息遣いもいいし、ここまで順調です」と臨戦態勢は整っている。2冠達成へ一気に突き進む。