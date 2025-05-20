サッカー女子のＷＥリーグで今季を２位で終えたＩＮＡＣ神戸が１９日、兵庫県庁で斎藤元彦知事を表敬訪問した。主将のＤＦ三宅史織（２９）は「３年連続２位は悔しさがある」としながらも「昨シーズン終了後に主力が海外移籍で抜けたが、今季もこの結果が出せたのは全員が責任感をもって取り組めたから」と、悔しさと手応えを口にした。斎藤知事は「シーズン最後まで競り合って素晴らしい成績を収めたことに敬意を表したい。来