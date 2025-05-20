日本サッカー協会の宮本恒靖会長が１９日、都内で取材に応じ、招致を目指している２０３９年女子サッカーワールドカップ（Ｗ杯）を共催で進めていく方針を示唆した。出場チームは現状の３２から３１年大会以降、４８チームに拡大することが決定。宮本会長は先駆けて出場国が増加している男子の２６年Ｗ杯大会が米国、カナダ、メキシコの共催となっていることに触れ「普及とかにもつながると思うので。そういうことは女子に関し