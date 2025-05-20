東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年5月19日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：三菱化工機〈6331〉……前日比+156円（+9.50%）／終値1,798円【売買材料】当日は特段個別の売買材料見当たらず。同社は5月15日（木）の取引時間終了後に発表した25年3月期連結決算および26年3月期連結業績予想が評価され、翌16日にはストップ高まで買われていた。この