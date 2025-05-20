新助っ人のデュプランティエには、既に猛虎魂が備わっている。22日に予定する巨人戦2度目の先発へ、並々ならぬ決意を見せた。「オレンジ色（巨人のチームカラー）のものを身に着けていたりする選手がいれば、自分の中ではあまり好きじゃないというか、絶対に抑えてやるっていう気持ちが出てくる」色だけで闘志をかき立てられるとは、恐れ入るばかり。「G」へのこの強い対抗心は、今月上旬の東京ドーム3連戦で増幅した。登板