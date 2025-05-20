阪神の佐藤輝明内野手（２６）が得意の巨人戦で大暴れを誓った。今季は伝統の一戦で打率こそ２割前半だが、４本塁打、１０打点は対戦カード別トップ。「本当に倒さないといけないチームなんで、そういう思いはあります」と昨季王者に闘志を燃やした。ここまで巨人とは３カードでぶつかり、自身は毎カードで一発を放っている。「去年はやられている。やり返すという意味では、まだ始まったばかりですけど、今の時点では仕事がで