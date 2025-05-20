阪神・才木浩人投手（２６）が１９日、甲子園球場での投手指名練習に参加し、先発する２０日の巨人戦に向けて最終調整した。４月８日・ヤクルト戦以来となる今季２度目の甲子園登板。地方球場２試合を含むビジターでの先発登板が続き「（遠征が）多いっす。しんどいっす」と冗談めかしつつ、「久々のホームですし。ファンの人がたくさん入るので、しっかりいいとこ見せられるように頑張りたい」と今季初の聖地星へ意欲を見せた。