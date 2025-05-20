相性のいい地で、移籍初勝利を狙う。ロッテの石川柊太投手（３３）が２０日のオリックス戦で先発。京セラドームは２３年から４連勝中。通算でも８勝２敗と得意の舞台。「大阪は相性がいいというか、粘れている試合が多かった印象です。ポジティブにとらえて、いいイメージで入り、粘りの投球ができれば」と話した。１７日の日本ハム戦（ゾゾ）が中止となったことで、１８日の登板予定が先延ばしになった。「その分、できること