２０日の阪神戦に先発する巨人・戸郷翔征投手（２５）が１９日、川崎市内のジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。開幕から不振のエースが、１年前にノーヒットノーランを果たした聖地・甲子園での今季初勝利を誓った。最終調整を終えて「もちろん勝ちも欲しいが、チームが勝てるように自分の投球ができれば」と話した戸郷。今季阪神戦の登板は早くも３試合目。「そういう運命なのかなと。なかなか手ごわいし、うまくいか