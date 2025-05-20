巨人・阿部監督が１９日、阪神戦勝ち越しへ闘志を燃やした。今季の対戦成績は２勝７敗。「とにかく勝ち越すことを目標にやりたい」。初戦先発は今季未勝利の戸郷とあって「エースに１つ勝ちが付くとチームも変わる。エースが勝てないと浮上できない」と、チームの起爆剤となる右腕の白星を期待した。