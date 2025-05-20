俳優の吉沢亮（３１）が１８日（現地時間）、フランスで開催中の「第７８回カンヌ国際映画祭」で「監督週間」に選出された主演映画「国宝」（６月６日公開）の公式上映に、共演の横浜流星（２８）、渡辺謙（６５）らと参加した。歌舞伎が題材の作品で、上映後に会場は割れんばかりの拍手と歓声に包まれた。吉沢の役柄にちなみ、歌舞伎の大向こうさながら「ＫＩＫＵＯ！」コールも発生。約６分にわたり熱狂的なスタンディングオ