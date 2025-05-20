5月20日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道325・・・菊池市七城町岡田（スピード違反）県道・・・阿蘇郡南阿蘇村河陰（スピード違反）県道・・・宇城市小川町（スピード違反）県道・・・球磨郡錦町一武（スピード違反）  ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における