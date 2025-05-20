エースは?適応力?も抜群だ。バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希（２９）が所属するペルージャ（イタリア）は、欧州チャンピオンズリーグ決勝（１８日＝日本時間１９日、ポーランド・ウッジ）でザビエルチェ（ポーランド）を３―２で下して初優勝。日本男子勢で初めて同大会のタイトルを手にした。全セットで先発した石川は多彩な攻撃で２０得点をマーク。勝利に大きく貢献した石川は、チームメートとコート上で喜びを爆