頼れる猛虎助っ投が「打倒Ｇ」へ敵意をむき出しにしている。阪神のジョン・デュプランティエ投手（３０）が１９日に甲子園で行われた投手指名練習に参加。キャッチボールや投球練習で汗を流した。ここまで防御率１・００と圧倒的な数字を残しながらも、味方の失策に泣かされるなど１勝止まり。次回は今季２勝目を目指して２２日の巨人戦（甲子園）に登板する見込みとなっている。そんな右腕は虎加入１年目ながらも「伝統の一