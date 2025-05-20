女優の永野芽郁（２５）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「永野芽郁のオールナイトニッポンＸ」（ＡＮＮ）を降板したことが１９日明らかになり、波紋を呼んでいる。不倫疑惑報道により、「ＡＮＮ」では俳優の山田裕貴（３４）とのコラボ企画が早々に頓挫。番組終了は時間の問題だったようだ。ニッポン放送は１９日に声明を発表し、「ＡＮＮ」について「本日、永野芽郁さんの所属事務所から今後の出演辞退の申し出があり