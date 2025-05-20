◆大相撲▽夏場所９日目（１９日、東京・両国国技館）幕内は綱取りの大関・大の里が東前頭５枚目・宇良を送り出し、無傷の９連勝で単独トップをキープ。東前頭９枚目・安青錦も８連勝で１差を守った。＊＊＊頭は上げない。安青錦の視線の先には、千代翔馬のあごの下があった。あごを引いて腕（かいな）をしっかりと伸ばし、“くせ者”の左右の動きをも封殺した。完勝だ。安青錦の良さが存分に出た一番だった。千代翔馬