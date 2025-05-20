NY株式19日（NY時間15:42）（日本時間04:42） ダウ平均42725.72（+70.98+0.17%） ナスダック19167.03（-44.07-0.23%） CME日経平均先物37535（大証終比：+145+0.39%） 欧州株式19日終値 英FT100 8699.31（+14.75+0.17%） 独DAX 23934.98（+167.55+0.70%） 仏CAC40 7883.63（-3.06-0.04%） 米国債利回り 2年債 3.968（-0.031） 10年債 4.457（-0.020） 30年債 4.921（-