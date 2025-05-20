◆東京六大学野球春季リーグ戦第６週第２日▽早大１ｘ―０明大（１９日・神宮）プロ注目右腕の早大・伊藤樹（たつき）投手（４年）が明大戦でリーグ史上２５人目（通算２６度目）のノーヒットノーランを達成した。５四死球を与えたものの１１奪三振。２０１６年秋に慶大・加藤拓也が東大１回戦で果たして以来の快挙だった。０―０の９回に寺尾拳聖（３年）が劇打を放ち、１―０サヨナラでの達成は、連盟１００周年にして史上初