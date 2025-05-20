※経済指標 【米国】 ＊米景気先行指数（4月）23:00 結果-1.0％ 予想-1.0％前回-0.8％（-0.7％から修正）（前月比） ※発言・ニュース ＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁 ・６月に状況を理解できるわけではなく、７月でも同じ。 ・データ収集、状況把握、展開を見守るプロセスがしばらく必要。 ・不確実性が政策当局者だけでなく、企業や家計も米経済を予測する上で妨げ。 ・ＦＲＢは最新データを