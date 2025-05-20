阪神には今年ここまで２勝７敗、優勝した去年でも１２勝１２敗１分けの五分だった。まずは先制点をあげないこと。巨人の状態、阪神との分の悪さ、甲子園の雰囲気…先制されるといつも以上に厳しい雰囲気になってしまうからね。最重要なのは初戦。戸郷に勝ちがつくと、巨人には非常に大きい。チームが乗っていくにはエースの力が不可欠。初戦をとって、さらに戸郷に白星がつけば、今後を考えると１勝以上の価値が出てくるはずだ