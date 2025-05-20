20日（火）の『相席食堂』は、トップアイドルが所属するSTARTO ENTERTAINMENTの２人のスターが相席旅をする「STARTO相席」をお届けする。 ©️ABCテレビ 埼玉県加須市にやって来たのは、元光GENJIの佐藤アツヒロ。懐かしのローラースケートで登場したあっくんに、「カッコいい！」「まだまだアイドルやな」と、世代がドンピシャの千鳥も興奮気味。 現在51歳、いまやSTARTO ENTERTAINMENTの大