クボタは有給休暇取得率が100％を上回る（写真：ブルームバーグ）人的資本経営を標榜する企業が増えている。また、企業は有価証券報告書において女性管理職比率、男性育児休業取得率、有給休暇年間平均取得率などの人的資本に関連する指標の開示が求められるようになった。このように、経営だけでなく、投資情報としても人的資本への関心は高まっている。今回は『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）』2025年版に掲載している各企業の