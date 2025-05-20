ホンダが開発を進める次世代EV「Honda 0（ゼロ）シリーズ」の第1弾となるSUV。2026年前半に北米市場への投入を予定している（編集部撮影）ホンダのEV（電気自動車）戦略に逆風が吹いている。「カナダのEV専用工場年間24万台の生産能力、バッテリー工場36GWh（ギガワットアワー）、総投資額は150億カナダドル（約1.5兆円）、2028年の稼働を目指して発表したが、北米でのEV市場の成長鈍化を踏まえて2年程度延期する」ホンダの三部敏