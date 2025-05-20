auとUQ mobile、J:COM MOBILEのスタンダードスマホ「AQUOS sense9 SHG14」のAndroid 15へのOSバージョンアップが提供再開！シャープは19日、同社が展開する「AQUOS」ブランドにおける5G対応スダンダードスマートフォン（スマホ）「AQUOS sense9」のau版およびUQ mobile版、J:COM MOBILE版となる「AQUOS sense9（型番：SHG14）」に対して最新プラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新の提供を20