米国の政府債務がこのまま増え続ければ、米国のみならず世界に悪影響を及ぼす。米国債の格下げを重い警鐘として受け止め、財政健全化への道筋を描いていくべきだ。米格付け大手ムーディーズ・レーティングスは、米国債の長期信用格付けを最上位の「Ａａａ」から「Ａａ１」へと１段階引き下げた。これにより米国債は、世界３大格付け会社の全てで最上位の格付けを失うことになった。米国債は、世界中の国や企業などが資金を投