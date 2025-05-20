重要なインフラへのサイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の関連法が成立した。政府は人材育成を含め、運用体制の整備を急がなければならない。能動的サイバー防御は、政府が平時からネット空間を監視し、サイバー攻撃の予兆を見つけた場合、攻撃元のサーバーに侵入して無害化する措置だ。無害化の役割を担うのは警察と自衛隊で、主な防御対象は、政府機関に加え、電力や金融、情報通信などのインフラ事業者だ。