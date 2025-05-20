石油や損害保険業界などを含めた自動車産業の統括団体「日本自動車会議所」の会長に、トヨタ自動車の豊田章男会長が就任することが１９日、わかった。与党内では今秋以降、自動車の購入や保有にかかる税目の抜本見直しに向けた議論が本格化する見通しで、米国の追加関税措置に揺れる業界の先導役を最大手のトヨタの現役会長である豊田氏に委ねる。同会議所の会長は現在、トヨタ前会長の内山田竹志氏が務めている。豊田氏は６月