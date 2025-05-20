［提言皇統安定のために］＜下＞衆院議長時代、江戸時代の光格天皇以来、２０２年ぶりとなる天皇陛下のご退位を実現する特例法の制定に関わった。現在は未婚の女性皇族の方々が５人おられるが、今の皇室典範では、結婚されると、皇室を離れなければならない。そういう状況の中で２０１７年６月に特例法が成立し、付帯決議が行われた。付帯決議は、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等」の検討を求め