義家族とのやりとりは、ときに難しい局面を迎えることも。今回は、義家族との間の問題を平和的に解決する方法を紹介します。【自分の感情を大切に】義家族との関係で感じるストレスや苛立ちは、自分の心を大切にする上で重要なサインです。感じた感情を無視せず、自分の心理状態に向き合うことが、問題を解決する第一歩になります。【冷静な対話を試みる】難しい状況にあっても、冷静に自分の立場や感情を相手に伝えることが大事で