◆大相撲夏場所９日目（１９日、東京・両国国技館）十両で西同筆頭の草野（２３）＝伊勢ケ浜＝が８勝１敗で勝ち越しを決めた。先場所で新十両の連勝記録を塗り替えた逸材は、日翔志（ひとし、２７）＝追手風＝を押し出し、初土俵から所要７場所となる来場所での新入幕をほぼ確実とした。幕内は綱取りの大関・大の里が東前頭５枚目・宇良を送り出し、無傷の９連勝で単独トップをキープ。東前頭９枚目・安青錦も８連勝で１差を守っ