巨人の戸郷翔征投手（２５）が２０日からの阪神３連戦（甲子園）初戦で、今季初勝利を目指して先発する。敵地では、昨年５月２４日にノーヒットノーランを達成。開幕から５試合勝ち星から見放されているが、ノーノー達成と同時期に同じ舞台での登板となり、移動日となった１９日には「いいイメージで入れる」と前向きに捉えた。阿部監督から助言を受けている新フォークも試し、今度こそ白星をつかむ。覚悟を決めた戸郷の表情は