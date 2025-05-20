歌舞伎俳優の中村勘九郎が、８月の歌舞伎座「八月納涼歌舞伎」（３〜２６日）の第３部で野田秀樹氏が脚本・演出を手掛ける「野田版研辰（とぎたつ）の討たれ」に主演することが２０日、発表された。勘九郎の父・中村勘三郎さんが野田氏とのタッグで２００１年に初演した野田版歌舞伎の第１弾。勘九郎が主人公・守山辰次を演じ、笑いあり、涙ありと見どころ満載の名作を０５年以来、２０年ぶりに上演する。ほかに市川染五郎が