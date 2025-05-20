広島のドラフト１位・佐々木泰内野手（２２）＝青学大＝が、２０日のヤクルト戦（マツダ）から１軍昇格することが１９日、決まった。マツダを訪れたルーキーは「これからがスタート」とデビューを心待ちにした。３月５日のオープン戦で左太もも裏を肉離れ。今月４日に実戦復帰後、ウエスタン８試合で打率５割６分５厘、１本塁打、４打点の好成績で初昇格をつかんだ。新井監督は「数字だけじゃないし、打撃内容もすごくいい。そ