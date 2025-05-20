中村勘九郎（43）が「八月納涼歌舞伎」（8月3〜26日、東京・歌舞伎座）第3部「野田版研辰の討たれ」で主人公辰次を初めて演じることが19日、分かった。12年に亡くなった父勘三郎さんが、演出家野田秀樹さんとタッグを組んだ野田版歌舞伎の第1弾として01年に初演された作品。ほか、市川染五郎、中村勘太郎、市川中車、中村七之助、松本幸四郎、中村扇雀の配役が発表された。配役解禁にあたり、野田さんは「歌舞伎役者は、その血筋