[5.19 プレミアリーグ第37節](AMEXスタジアム)※28:00開始<出場メンバー>[ブライトン]先発GK 1 バルト・フェルブルッヘンDF 4 アダム・ウェブスターDF 27 マッツ・ビーファーDF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケDF 30 ペルビス・エストゥピニャンMF 8 ブラヤン・グルダMF 11 シモン・アディングラMF 17 ヤンクバ・ミンテMF 20 カルロス・バレバMF 26 ヤシン・アヤリFW 18 ダニー・ウェルベック控えGK 39 カール・ラッシュワ